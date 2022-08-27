الإمارات تغيث متضرري السيول في السودان

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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تحرص دولة الإمارات على مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين من الكوارث الطبيعية في أي منطقة تتطلب تقديم الدعم والإغاثة، انطلاقاً من نهجها الراسخ في إغاثة المنكوبين.

لبت الإمارات نداء الواجب تجاه الأشقاء المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيق، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإرسال حزم من المعونات العاجلة خلال أغسطس الجاري، شملت 28150 طن مساعدات غذائية وصحية و10000 خيمة، لتؤكد هذه المساعدات على عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعكس سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية، القائمة على مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم، عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات وتعزز تنميتها، وتأمين الدعم للشعب السوداني في أي منطقة يواجه فيها أزمات وكوارث طبيعية، مواصلة لإرث الإمارات الخالد في عمل الخير الذي أسسه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه.

دعم المؤسسات

وتهدف المساعدات الإغاثية إلى دعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات، التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق.

وتعرض السودان لكارثة طبيعية شملت هطول أمطار غزيرة وسيول وفيضانات ضربت أجزاء كبيرة من البلاد، بعد إعلان حالة الطوارئ في 6 ولايات وهي: نهر النيل شمال، والجزيرة وسط، والنيل الأبيض، وكردفان، ودارفور جنوب وغرب، وكسلا شرق.

وأرسل خط المساعدات الأول عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهو عبارة عن 15 طناً من المواد الغذائية الأساسية والذي شمل مواد أساسية مثل الأرز والطحين والسكر والحليب والشاي والعدس، بالإضافة إلى منتجات للعناية الشخصية، و15 طناً من المواد والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الفرق الطبية في الطوارئ وإسعاف المصابين، والبدء في حفر 8 آبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب، في غرب وشرق ولاية دارفور.

وتابعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إرسال حزم مساعدات على مراحل، يستفيد منها أكثر من 140 ألفاً من المتأثرين والنازحين في عدد من الولايات السودانية الأشد تأثراً من تداعيات الكارثة مثل نهر النيل والخرطوم والجزيرة.

وقد شملت المساعدات حوالي 10 آلاف خيمة و28 ألفاً من الطرود الغذائية والصحية و120 طناً من المواد الإيوائية المتنوعة بجانب مواد إغاثية عاجلة بهدف المساهمة في دعم السكان المتضررين وعائلات الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية ومساندة الجهود السودانية والمؤسسات المعنية في احتواء وتخفيف الأزمة.

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