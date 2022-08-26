الملك سلمان يوجّه باستثمار مليار دولار في باكستان

المصدر: (الرياض - واس)

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وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد هذا البلد وشعبه.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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