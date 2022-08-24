قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تكرس إمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد

المصدر: دبي: السيد محمود المتولي

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أكد معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تكرس جهودها وإمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة.

وقال معاليه: تتواصل لقاءات قادة المنطقة لترسيخ آليات التعاون بما يضمن التنسيق ومواجهة التحديات وتعظيم فرص الشراكة الاقتصادية لخدمة الشعوب ورفاهها، لا يوجد ما يمنع أن تكون منطقتنا فاعلة ولديها رؤيتها ومبادرتها الذاتية لتعزيز الاستقرار والازدهار ورسم معالم المستقبل بما يخدم مصالحها العليا.

وأضاف: "الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تكرس جهودها وإمكانياتها للتأسيس لمرحلة عربية عنوانها التعاضد والتكاتف لحماية المنطقة وتنميتها وضمان مستقبل الأجيال المقبلة، ولقاء العلمين التشاوري الأخوى خطوة في هذا الاتجاه، حفظ الله الإمارات ووفقها في مسعى الخير والنماء ".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة الإمارات والبحرين والأردن، في مدينة العلمين وأكدوا دعمهم أيّ جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون، على مختلف الصّعُد، ويرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية.

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي، عدداً من القضايا وآخر التطورات، الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قطع مشاركته في القمة العربية الخماسية بمصر، والعودة إلى العراق إثر تطورات الأحداث الجارية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي: "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ويعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

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