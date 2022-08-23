الإمارات تدعم تحقيق العدالة لضحايا دارفور

المصدر: نيويورك- البيان

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمِها الراسخ لجهود السودان في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية، ما يساهم في تحقيق العدالة لضحايا دارفور وفقاً لأحكام اتفاق جوبا للسلام، مؤكدة التزامها بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

وأكد البيان الذي ألقته في مجلس الأمن، غسق شاهين المنسق السياسي، بشأن البند المعنون المحكمة الجنائية الدولية – دارفور (السودان)، متابعة الإمارات أعمال المحكمة الجنائية الدولية، وما تقوم به من إجراءات في هذا الإطار.

وقال البيان إنه رغم التحديات التي يواجهها السودان، إلا أنه استمر في التعاون مع مكتب المدعي العام بشكلٍ ملموس، بما يشمل استضافة عدد من الزيارات للمكتب مؤخراً ومنها الزيارة الحالية، وتنظيم اجتماعات مع مسؤولين وأفراد آخرين ذوي صلة في السودان، مشيراً إلى أن مثلُ هذه المشاركات يمثل فرصة لترسيخ الحوار الصادق بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان استناداً لمبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية في السودان.

وأكد البيان أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان حالياً، ترحب دولة الإمارات بكافة الجهود المبذولة لدعم الآلية الثلاثية في تيسيّر العملية السياسية بقيادة سودانية"، مشدداً على أهمية انخراط الأطراف السودانية في حوار من خلال المحادثات المباشرة للتوصّل إلى تفاهمٍ مشترك حول سُبُل المضي قدماً، مطالباً بأن تكون هذه المحادثات شاملة، لاسيما عبر إدماج الشباب وضمان مشاركة النساء فيها بصورة كاملة ومتساوية وهادفة.

وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق في دارفور والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح، نوه بيان الدولة إلى استجابة السودان لها عبر اتخاذ عددٍ من الإجراءات العاجلة والهامة لتهدئه التوترات، مجدداً التأكيد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام يشكل جزءاً أساسياً في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور بشكلٍ مستدام، ما يتطلب من المجتمع الدولي تكثيف جهوده وتقديم الدعم الفني والمالي اللازمين ليتمكن السودان من استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.

وأعربت شاهين عن التعازي والمواساة وعائلات الضحايا الذين وقعوا جراء السيول والأمطار الأخيرة، مؤكدة أن الإمارات ستستمر في دعم المتضررين عبر تقديم المساعدات الإنسانية، ومعبرة عن الثقة في قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز هذه الأوضاع.

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