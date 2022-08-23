قرقاش: قناعتنا راسخة بضرورة العمل من أجل منطقة مستقرة

المصدر: (دبي - البيان)

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شدّد معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على قناعة دولة الإمارات الراسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل زاهر، وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة إلى طهران يأتي ضمن توجّه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك، والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون، قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر».

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