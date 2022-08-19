الكويت تنهي خدمات الوافدين بالبلدية

المصدر: البيان

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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت دكتورة رنا الفارس، عن خطة التكويت وتمكين الكوادر الوطنية وعدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية وضعت وزيرة البلدية د. رنا الفارس خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة فى 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار إعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

ودعت الفارس فى خطاب وجهته إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي إلى تزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع.

واستثنت الفارس الفئات التالية:

• الموظف غير الكويتي لأم كويتية

• أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

• غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين بصورة غير قانونية

• موظفي الخدمات

• 50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز

وشددت الفارس على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.

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