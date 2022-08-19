قرقاش: الإمارات تتطلع إلى شرق أوسط قائم على التعاون والاستقرار

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نرى الإمارات خلال العقود المقبلة في قلب مشروع تنموي وطني وعربي وإقليمي دعائمه التواصل السياسي والتعاون الاقتصادي وأهدافه الاستقرار والسلام والازدهار ورفاه كافة شعوب الإقليم». وأضاف معاليه في تغريدته قائلاً: «لا نسعى إلى شرق أوسط جديد بل شرق أوسط نجاحه نابع من تعاون وتواصل دول المنطقة».

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