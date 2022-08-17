عبدالله بن زايد يهنئ الهند بذكرى الاستقلال ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: وام

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توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالتهنئة إلى جمهورية الهند الصديقة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى استقلال البلاد.

وقال سموه بهذه المناسبة، إن البلدين الصديقين وقيادتهما ترتبطان بعلاقات قوية ومتميزة، ونجحا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة.

وأكد سموه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تمتلكان إرادة قوية لتعزيز علاقات التعاون المشترك لمصلحة شعبيهما وبما يسهم في دعم المسارات التنموية في كلا البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية الهند الصديقة وشعبها التقدم والازدهار والرخاء.

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