‎ الإمارات تهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية

المصدر: وام

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هنأت دولة الإمارات جمهورية كينيا بنجاح العملية الانتخابية، وفوز فخامة وليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، متمنية لفخامته التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق نحو التقدم والرخاء.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهوية كينيا علاقات وطيدة في كافة المجالات، مؤكدة حرصها على تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

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