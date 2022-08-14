قرقاش: منهج الإمارات يثبت باستمرار قوته وصوابه

المصدر: دبي - البيان

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أكّد معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ منهج دولة الإمارات الذي يركّز على التسامح ورفض التطرّف والعنف، يثبت باستمرار قوته وصوابه.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «منهج الإمارات الذي يركز على التسامح ورفض التطرّف والعنف يثبت باستمرار قوته وصوابه كأحد أهم عوامل حماية المجتمع، وما نشهده من أحداث يؤكد أنّ موقفنا الواضح هو السبيل الأنجع لمنع انتشار هذه الآفة التي عانت منها العديد من الدول، مسار رفض التطرّف والإرهاب يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه».

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