الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية وتشيد بيقظة أجهزتها الأمنية

المصدر: وام

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أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة في بيان لها دعم دولة الإمارات لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت الوزارة بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة خلال تعقبها لأحد المطلوبين في جدة و الذي قام بتفجير نفسه خلال إلقاء القبض عليه ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن و أحد المقيمين معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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