الإمارات تؤكد أن قرارات مجلس الأمن أقوى تأثيراً عندما يتحدث بصوت واحد

المصدر: نيويورك - البيان

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قالت غسق شاهين، المنسق السياسي في بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع بمجلس الأمن بصيغة «آريا حول حمل القلم»: «مثلما رأينا مرات عدة، يُصبح مجلس الأمن أكثر فعالية وقراراته أقوى تأثيراً عندما يتحدث بصوت واحد. ويكون دور حاملي القلم في التوصل لتوافق في الآراء في هذا الشأن ذا أهمية بالغة لا تقل عن أهمية المشاركة البناءة من جانب جميع أعضاء المجلس.

ويسرني أن انتهز هذه الفرصة لأشكر جميع من يحملون القلم وكذلك حملة القلم المشاركين على جهودهم الدؤوبة، في الوقت الذي نقوم فيه بتقييم التحسينات التي يمكن إدخالها على هذا الجانب المهم من عملنا».وأضافت غسق شاهين التي ألقت بيان الدولة خلال الاجتماع: «أولاً يجب علينا تعزيز المبادئ التوجيهية لأساليب العمل المتعلقة بحمل القلم».

وتابعت قائلة: «أود في هذا السياق أن أشير إلى العمل الذي قامت به دولة الكويت أثناء رئاستها لمجموعة العمل غير الرسمية عامي 2018 و2019، وسعيها لاعتماد مذكرة رئاسية تتعلق بحمل القلم. كما نثمن بشكل خاص جهود دولة الكويت للاعتراف بالدور المهم لرؤساء لجان العقوبات وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والعدالة».أما النقطة الثانية، تقول غسق شاهين: «تتعلق بالتنفيذ».

وأضافت: «إن سجلنا في مجال التنفيذ، باعتراف الجميع، متباين، وهو ما يقودني إلى نقطتي الثالثة. إذ يتعين على مجلس الأمن، والذي يتصرف بالنيابة عن جميع أعضاء الأمم المتحدة، أن يأخذ في الاعتبار آراء القطاع الأكبر من الأعضاء إن كنا نريد فعلاً ممارسة حمل القلم بصورة مسؤولة».

إثبات الالتزام

قالت غسق شاهين: «نحتاج داخل مجلس الأمن لإثبات التزامنا بنص المذكرة 507 والتأكد من أن أي عضو في المجلس يستطيع حمل القلم. إن مسألة حمل القلم يجب ألا تكون مثار خلاف، وينبغي علينا أن ندعم محاولات زملائنا الأعضاء في المجلس للمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين من خلال صياغة وثائق المجلس».

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