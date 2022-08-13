السعودية.. مطلوب يفجّر نفسه في جدة

المصدر: (الرياض - واس)

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أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، أمس، أنّ مطلوباً أمنياً فجّر نفسه في جدة خلال عملية القبض عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قوله: «تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب أحد المطلوبين للجهات الأمنية، حيث تم رصده مساء الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة»، مضيفاً: «عند مباشرة إجراءات القبض على المطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم».

واختتم الناطق الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالقول: «تؤكد رئاسة أمن الدولة مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع».

وأكّدت مملكة الأردن عن، تضامنها مع السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربة عن تأييده لأي خطوة من شأنها حماية أمن المملكة. وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بياناً، جاء فيه، أن المملكة تؤكد وقوفها المطلق بجانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها.

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