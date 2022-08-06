عيادة الإمارات المتنقلة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في محافظة حضرموت

المصدر: وام

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واصلت العيادة المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، تقديم خدماتها العلاجية لأهالي المنطقة وذلك ضمن الجهود الإنسانيية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، للتخفيف عن معاناة السكان وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى مختلف القرى والمناطق النائية بالمحافظة.

وقد استفاد من "العيادة" خلال شهر يوليو الماضي / 543 / مستفيداً في عدد من مديريات محافظة حضرموت من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن، منها 146 حالة في منطقة رخميت احدى قرى مديرية الريدة وقصيعر، و 72 حالة في منطقة المعيملة التابعة لمديرية الديس الشرقية، و 201 حالة في منطقة البرح بمديرية الشحر، و 124 حالة في منطقة الحيلة احدى قرى مديرية بروم ميفع.

وتضم العيادة الطبية المتنقلة، طبيب عام و دكتورة أمراض نساء وولادة، وثلاثة ممرضين وصيدلي، و فني مختبرات ، إلى جانب المستلزمات الصحية و خدمات الاستشارة الطبية وتقديم الدواء مجاناً.

وقال الدكتور وجدي العكبري – مشرف الفريق الطبي ان العيادة تقدم العديد من الخدمات الصحية المجانية وقد نجحت في إنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يقطنون في تلك المناطق النائية التي تعاني من عدد من الحالات المرضية.

وأوضح "العكبري " بأن ما يميز هذه العيادة هي قدرتها على الوصول إلى الأماكن النائية مشيرا إلى أنه ليس بوسع معظم الناس الذين يعيشون في مناطق وقرى مختلفة المحافظة من الوصول إلى المستشفيات في مديرياتهم التي تبعد بعضها عنهم كثيراً، وليس لديهم وسيلة مواصلات أو النقود للسفر مما جعل العيادة المتنقلة حلاً لأهالي المنطقة حيث يحصلون على خدمات وأدوية مجانية للأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن.

يذكر ان /15,784/ مراجعا استفادوا من خدمات العيادات منذ إطلاق هذا المشروع الصحي "العيادة الطبية المتنقلة" في محافظة حضرموت .

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