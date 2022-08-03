الإمارات ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

المصدر: وام

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رحبت دولة الإمارات بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي ومبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021.

و أثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة و السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم حل سياسي للأزمة اليمنية بما يعزز السلام و الاستقرار في اليمن و المنطقة.

و دعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم الالتزام بالهدنة، وأكدت على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار و الأمن في اليمن.

و جددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق و دعم طموحاته المشروعة في التنمية و الازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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