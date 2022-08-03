الإمارات تعزي ليبيا في ضحايا حادث الزوية

المصدر: أبوظبي - وام , طرابلس - وكالات

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عبّرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة ليبيا والشعب الليبي الشقيق في ضحايا انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية التابعة لبلدية بنت بيه جنوبي ليبيا ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الليبي الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتسبب انفجار شاحنة لنقل الوقود في بلدة بنت بيه جنوبي ليبيا، أول أمس، بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفقاً لمصادر متطابقة.

وتقع بلدة بنت بيه التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة في منتصف الطريق الرابط بين مدينتي أوباري وسبها التي تعد أكبر مدن جنوبي ليبيا وتبعد عن العاصمة طرابلس نحو 750 كلم. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر عدداً كبيراً من الأشخاص يتجمعون حول شاحنة نقل وقود منقلبة على الطريق.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أمن سبها، أن عدد الضحايا «ربما يتجاوز سبعة قتلى و60 جريحاً».

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