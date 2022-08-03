الإمارات تدعم الجهود الأفريقية لإنجاح مفاوضات سد النهضة

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات دعمها جهود الاتحاد الأفريقي والدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) في عملية التفاوض بخصوص سد النهضة. وذكرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان: تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيّمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد «حلول أفريقية للتحديات الأفريقية».

وأضافت البعثة في بيانها: «تؤكد دولة الإمارات على الدور المهم للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية»، وأشارت إلى أنه «مع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير يبقى مرجعاً أساسياً. وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم».

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