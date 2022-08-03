الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين وحل مجلس الأمة

المصدر: الكويت - وكالات

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أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، أمس، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقال الشيخ مشعل، في كلمة أمس للحكومة الجديدة: «أمامكم مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها أنتم أهل لها»، مشدداً على مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء.

ودعا الحكومة إلى العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين، وتجسيد احترام الدستور والقانون. بدوره، قال رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لولي العهد: «سنعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة المقبلة»، مضيفاً: «استمعنا جميعاً لتوجيهاتكم بوجوب تسخير الطاقات لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين».

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنّ مرسوماً أميرياً صدر بحل مجلس الأمة. وقال ولي العهد في المرسوم: «تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».

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