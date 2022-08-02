بيان من بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة حول التطورات بشأن سد النهضة

المصدر: البيان

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تؤمن الإمارات العربية المتحدة بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد "حلول أفريقية للتحديات الأفريقية".

وعليه، تؤكد دولة الإمارات على الدور الهام للاتحاد الأفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية.

ومع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي. تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير يبقى مرجعاً أساسياً.

وتدعم دولة الإمارات هدف الأطراف الثلاث في التوصل لاتفاق وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم.

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