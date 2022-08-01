الكويت .. مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً
أعلن الديوان الأميري في الكويت صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة تتضمن 12 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الإثنين، صدور أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ(سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء).
التشكيل الجديد وفقا لوكالة الأنباء الكويتية :
1- طلال خالد الأحمد الصباح- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.
2- د. محمد عبداللطيف الفارس - نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
3- عيسى أحمد محمد حسن الكندري - وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
4- د.أحمد ناصر المحمد الصباح - وزيرا للخارجية.
5- د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس - وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- عبدالرحمن بداح المطيري - وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.
7- د. علي فهد المضف - وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي - وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
9- د. خالد مهوس سليمان السعيد - وزيرا للصحة.
10- عبدالوهاب محمد الرشيد - وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
11- علي حسين علي الموسى - وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
12- فهد مطلق نصار الشريعان - وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.