قرقاش: استقرار العراق استقرار للمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد أن «استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها».

وأضاف معاليه في تغريدته: «كما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي».



واختتم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش تغريدته قائلاً: «ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي».

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