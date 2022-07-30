أولى طلائع معتمري الخارج تصل إلى السعودية اليوم

المصدر: (الرياض- وكالات)

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تصل اليوم السبت أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا العام، من باكستان وتركيا وأوزباكستان وطاجكستان، وتبدأ في التوافد لأداء مناسك العمرة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وأكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في السعودية هاني علي العميري قائلاً: «استعدت منذ وقت مبكر أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، حيث بدأ تفعيل شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين السعودية، كما بدأ تفعيل وكلاء الخارج من جميع دول العالم، عبر العمل بنظام «ب 2 ب» مجموعات وكلاء الخارج، ونظام «ب 2 سي» أفراد.

وأضاف العميري: أكثر من 500 شركة ومؤسسة سعودية مؤهلة، تتشرف بتقديم خدمات المعتمرين وهي مؤهلة بكوادر وطنية تتميز كل موسم بتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين، وهناك أكثر من 2000 وكيل خارجي مؤهل من جميع دول العالم، معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة في السعودية، بالإضافة إلى 34 منصة حجوزات إلكترونية محلية وعالمية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة، لعرض الباقات والبرامج للمجموعات والأفراد وشراء البرامج عن طريق محافظ معتمدة من قبل بنك الخليج الدولي، أو عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

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