الإمارات ترحّب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

المصدر: نيويورك- البيان، ووكالات

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رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، مقدمة الشكر للمملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم، على جهودها في تيسير المفاوضات.

وقال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، القائم بالأعمال بالنيابة محمد أبو شهاب، في المجلس بعد التصويت على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «نحن على أمل أن يتم التوافق مستقبلاً على تجديد ولاية البعثة لفترة أطول وبالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز فعاليتها وكفاءتها، ويجعلها قادرة على البناء على التقدم المحرز في العملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون بمساندة الأمم المتحدة».

وأضاف أبو شهاب قائلاً: «نؤكد هنا على ضرورة أن تتمكن البعثة من تطبيق توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل وتنفيذ ولايتها على أكمل وجه، وبحيث تستطيع وضع استراتيجياتها على المدى الطويل لدعم الليبيين في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار».

وتابع نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، القائم بالأعمال بالنيابة: «كما نأمل أن تعود البعثة إلى العمل تحت قيادة ممثل خاص للأمين العام في القريب العاجل، وفقاً للقرار 2629 (2022)». وختاماً، أكدت الإمارات على أهمية استمرار مجلس الأمن في التحدث بصوت واحد لدعم ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

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