الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في الصومال

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مناطق متفرقة بجمهورية الصومال الفيدرالية وأدّت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم مسؤولين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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