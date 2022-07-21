محمد بن سلمان وبوتين يبحثان عدداً من الملفات في اتصال هاتفي

المصدر: جدة، موسكو - البيان

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، واستعراض أبرز التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.

وذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي ناقشا بالتفصيل «الوضع في سوق النفط الدولي». وتم تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل أوبك بلاس.

وأضاف البيان أنه «لوحظ بارتياح أن الدول أعضاء هذه الآلية تفي باستمرار بالتزاماتها من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار اللازمين في سوق الطاقة العالمية». تجمع «أوبك بلاس» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والمملكة العربية السعودية عضو أساسي فيها، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدول المنتجة للنفط بينها روسيا.

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