الكويت: إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة

المصدر: كونا

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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية إحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الاعلام الالكتروني ونشرها أخباراً كاذبة ومضللة تتعلق بتشكيل الحكومة المرتقب.

وأكدت المتحدث الرسمي للوزارة أنوار مراد في بيان صحفي اليوم الخميس أن الوزارة "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب في زعزعة الاستقرار السياسي في دولة الكويت".

وأهابت وزارة الإعلام بالجميع تحري الدقة في نشر الأخبار والالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسوف تقوم الوزارة برصد أي مخالفات إعلامية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها للحد من نشر كل ما يثير زعزعة واستقرار البلاد.

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