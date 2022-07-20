بوتين يشكر الإمارات على عرضها الوساطة في الأزمة الأوكرانية

المصدر: البيان

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وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر للإمارات والسعودية وتركيا على عرضها الوساطة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة الثلاثية في طهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهم يمتلكون القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، الذين يعرضون إمكانياتهم. حتى مجرد الرغبة في المساهمة بشكل ما يعد أمرا نبيلا".

وعن المساعي التركية في قضية الحبوب الأوكرانية، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تركيا فعلت الكثير من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إخراج الحبوب الأوكرانية وفق وكالة سبوتنك للأنباء.

ودائما ما تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس الأمن على أهمية إيجاد حل لأزمة أوكرانيا يرتكز على مبادئ سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يخدم صون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتعرب الإمارات عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعداد الضحايا، وما لَحِقَ من دمارٍ وأضرار بالبنية التحتية المدنية.

وتشدد الإمارات في كل المحافل الدولية على الدعم القوي للوكالات الإغاثية التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية، والنزاهة والحياد والاستقلالية، وكذلك في تنسيقها مع كافة أطراف الصراع، لضمان وصول العاملين في الجهات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وتؤكد الإمارات على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، لا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين، واقتصار نطاق العمليات العسكرية على الأهداف العسكرية فقط، واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

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