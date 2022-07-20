السعودية: أسواق النفط تحتاج إلى رفع طاقة التكرير لا الإنتاج

المصدر: (طوكيو، سيئول - وكالات)

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أجرى الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في طوكيو، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي. وأصدرت الخارجية اليابانية في ختام المحادثات بياناً قالت فيه إن «الوزير هاياشي أعرب عن امتنانه لاستقرار إمدادات النفط من المملكة العربية السعودية».

كما أجرى الطرفان محادثات حول الوضع الإقليمي والعالمي، ولا سيما الوضع في أوكرانيا وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الوضع في كوريا الشمالية والشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية السعودي للصحفيين في طوكيو إنه لا يرى نقصاً في النفط بالسوق، وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير، مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.

ووصل وزير الخارجية السعودي إلى سيئول مساء أمس، قادماً من طوكيو في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستمر يومين. وقال مصدر دبلوماسي في سفارة سيئول بالرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن محادثات بن فرحان «تتركز على تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني وجهود إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستعراض مسار العلاقات الثنائية على الصعيد النفطي والاستثماري والتجاري والعسكري».

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