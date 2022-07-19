الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في جوهر الصومالية

المصدر: أبوظبي - وام، مقديشو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة جوهر على بعد حوالي 90 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وإلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحلات المجاورة. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

سيارة مفخخة

وأفادت الشرطة وشهود أن انفجاراً قوياً لسيارة مفخخة خارج فندق في وسط الصومال أول من أمس، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، في هجوم تبناه متشددون متحالفون مع القاعدة. وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة جوهر. وقالت الشرطة إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق نور دوب الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين.

وصرح محمد علي الضابط في شرطة جوهر بأن الهجوم تسبب «بمقتل خمسة مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن». وأضاف أن «14 شخصاً آخرين جرحوا، بعضهم كانوا داخل مبان ليست قريبة من الفندق». وأعلنت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبعث رئيس الوزراء حمزة عبدي بري الذي أقر البرلمان الصومالي تعيينه يونيو الماضي بعد تعديل حكومي، بتعازيه إلى أقارب الضحايا وأوعز بتقديم العلاج للجرحى.

أضرار كبيرة

ووصف ضابط الشرطة محمد علي الانفجار بأنه «الأكبر على الإطلاق في جوهر» وألحق أضراراً كبيرة بالمباني في المدينة.

وقال مهد إبراهيم أحد سكان جوهر، إن الانفجار تسبب في تساقط الشظايا وتصاعد سحب من الدخان والغبار في الهواء، لافتاً إلى أن قوته دمرت سقف منزله.

وأضاف: «لم أر مثل هذا الدمار أبداً. رأيت بعض الجثث تنتشل من تحت حطام الجزء الذي انهار من الفندق».

على صعيد متصل، استهدف تفجير إرهابي قافلة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي «أتميس» في العاصمة الصومالية مقديشو. ووفق وسائل إعلامية محلية نجم التفجير عن عبوة ناسفة زرعت في حافة بالشارع الـ30 الرئيسي جنوبي شرقي مقديشو. ووفق المصادر ذاتها، أسفر التفجير عن خسائر بشرية بين صفوف قوات حفظ السلام والمدنيين لم يتم تحديدها. وكانت القافلة العسكرية أطلقت النار بشكل عشوائي عقب التفجير وأغلقت الشارع لمدة نصف ساعة، حيث توقفت الحركة بعد تطويقها موقع التفجير.

نجاة ركاب

إلى ذلك، هبطت طائرة ركاب اضطرارياً في مطار بالعاصمة مقديشو، أمس، ولم ترد أنباء عن مقتل أحد بعد أن تم إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة والذين تجاوز عددهم 30 شخصاً. وظهرت الطائرة في مقطع مصور تم التقاطه في المكان وهي مقلوبة. وتصاعد دخان أسود وألسنة لهب من الطائرة مع اقتراب عربات الإطفاء منها على الممر، وبدأ عناصر الدفاع المدني في رشها بالماء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز