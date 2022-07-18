الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الصومالية

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وإلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحلات المجاورة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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