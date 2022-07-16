محمد بن سلمان: اتباع سياسات غير واقعية تجاه مصادر الطاقة يؤدي إلى التضخم

المصدر: جدة-وكالات

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قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، : "إن هناك حاجة لتوحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها خلال قمة "جدة للأمن والتنمية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، أن السياسات غير الواقعية تجاه مصادر الطاقة لن تؤدي سوى إلى التضخم.

وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وقال الأمير محمد بن سلمان: " قمة جدة تعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة..نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "التحديات العالمية بسبب جائحة كورونا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي..نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية".

وأشار بن سلمان إلى أن السعودية "دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني - يمني وفقا للمرجعيات الثلاث".

وأكد أن "ازدهار المنطقة ورخائها يتطلب في الإسراع في إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية".

وذكر الأمير محمد بن سلمان أن "المملكة أعلنت عن زيادة القدرة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية للزيادة".

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