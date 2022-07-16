اكتمال وصول رؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة

المصدر: البيان

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اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية التي ستنطلق في وقت لاحق اليوم.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جدة، حيث كان في مقدمة مستقبليه، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى مدينة جدة السعودية في وقت سابق، وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "قمة جدة".

كما وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمدينة جدة، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي السياق، استقبل الأمير محمد بن سلمان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ووصل في وقت سابق إلى جدة السعودية، ولي عهد دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لدى وصوله إلى جدة مساء الجمعة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، في وقت لاحق اليوم "قمة جدة للأمن والتنمية"، ويشارك فيها قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

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