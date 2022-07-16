الرئيس الأمريكي يشيد بدعم الإمارات للقطاع الصحي الفلسطيني

المصدر: القدس، جدة - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساهمة الإمارات بـ 25 مليون دولار للقطاع الصحي الفلسطيني، حيث خصصت الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة المبلغ لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية، بهدف توسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني. وجاءت إشادة بايدن على هامش زيارته، أمس، لمستشفى فيكتوريا في القدس الشرقية.

إلى ذلك، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل إلى المملكة، أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وتشهد أيضاً قمة اليوم، تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق مع الرئيس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعراض العلاقات التاريخية بين السعودية وأمريكا، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات.

في السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، أهمية انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، وشدد على ما تمثله من منصة إقليمية ودولية لتناول ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية وتطلعاتها ولتكامل الجهود نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز