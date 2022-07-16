بايدن: أجريت مباحثات مهمّة مع العاهل السعودي وولي العهد

المصدر: البيان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي من جدة، أنه أجرى سلسلة من "اللقاءات الجيدة" في السعودية، التي يزورها خلال جولة في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "بحثنا تعزيز موقعنا في العقود المقبلة، في الاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس بالتنسيق مع الشركاء".

وتعهد بأن واشنطن ستعمل على تعزيز أمن المملكة في وجه أي تهديدات، مشيدا بالدور السعودي في تثبيت ودعم الهدنة في اليمن.

كما أكد بايدن أن بلاده تحرز تقدما باتجاه تعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكان الملك سلمان التقى بايدن بحضور الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات.

كما عقد الأمير محمد بن سلمان وبايدن جلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

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