ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يعقدان جلسة مباحثات رسمية في جدة

المصدر: البيان

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عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في قصر السلام بجدة اليوم.

وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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