خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس الأمريكي بقصر السلام في جدة
ت + ت - الحجم الطبيعي
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل رئيس الولايات المتحدة جو #بايدن في قصر السلام في #جدة https://t.co/OODAGCgPoh#السعودية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/TCbcwub4xD— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.