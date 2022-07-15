محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن
استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اليوم في قصر السلام بجدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن.
#ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان لحظة استقباله للرئيس الأمريكي #بايدن في قصر السلام #السعودية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sibWbjtDhb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022
وسيعقد الرئيس الأمريكي محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
لقطات لوصول الرئيس الأمريكي #بايدن لقصر السلام للقاء #خادم_الحرمين_الشريفين والأمير #محمد_بن_سلمان #السعودية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9Uq4aLi2CA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022
وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.