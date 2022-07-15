محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن

المصدر: البيان

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اليوم في قصر السلام بجدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسيعقد الرئيس الأمريكي محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

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