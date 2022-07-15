خالد الفيصل يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله مطار جدة

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة  في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين، في آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى.

وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ليصطحبه في موكب رسمي إلى قصر السلام حيث من المقرر أن يستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار أعضاء الحكومة السعودية لإجراء مراسيم استقبال رسمية.

وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

 

طباعة Email
↑ أعلى