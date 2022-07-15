خالد الفيصل يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله مطار جدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين، في آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى.

أمير مكة وسفيرة المملكة لدى واشنطن في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي #بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي https://t.co/OG9QC1tu0Y#السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FhUNC0aqP2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022

وكان في مقدمة مستقبليه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ليصطحبه في موكب رسمي إلى قصر السلام حيث من المقرر أن يستقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار أعضاء الحكومة السعودية لإجراء مراسيم استقبال رسمية.

أمير مكة وسفيرة المملكة لدى واشنطن في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي #بايدن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي #السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rROw9b3FrC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 15, 2022

وستتناول المحادثات السعودية الأمريكية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومِها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز