قرقاش: الإمارات لن تكون جزءاً من محور ضد إيران

المصدر: البيان

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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، يوم الجمعة، إن دولة الإمارات "لن تكون جزءا من محور ضد إيران"، مؤكدا "انفتاح الدولة على أي شيء يحميها، دون أن يستهدف دولة ثالثة". وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف قرقاش أن أبوظبي "ستدعم أي اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة، إذا تم إبرامه خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة".

ويجري الرئيس الأمريكي زيارة إلى المنطقة، بدأت في إسرائيل، وستكون المملكة العربية السعودية ثاني محطاتها.

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