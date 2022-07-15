بايدن يرحّب بقرار السعوديّة فتح أجوائها أمام "جميع الناقلات الجوّية"

المصدر: أ ف ب

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رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يزور إسرائيل، أمس الخميس بـ "القرار التاريخي" المتمثّل بفتح المجال الجوّي السعودي أمام "جميع الناقلات الجوّية".

وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، في بيان، إنّ الرئيس الأمريكي "يرحّب بالقرار التاريخي لقادة السعوديّة فتح مجالهم الجوّي أمام جميع الناقلات الجوّية المدنيّة بلا تمييز".

وأشار سوليفان إلى أنّ "هذا القرار هو نتيجة دبلوماسيّة الرئيس (بايدن) الحثيثة والمبدئيّة مع السعوديّة على مدى أشهر عدّة، والتي تُتوّج بزيارته اليوم" إلى المملكة.

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