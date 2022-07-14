بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي هندي يؤكد دعم "اتفاقات إبراهيم"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي هندي، اليوم الخميس، دعمه لـ"اتفاقات إبراهيم" وغيرها من ترتيبات السلام مع إسرائيل.

ووفق البيان المشترك الصادر عن البيت الأبيض بشأن اجتماع لمجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والهند.

قال البيان إن "هذه المجموعة الفريدة من البلدان تهدف إلى تسخير حيوية مجتمعاتنا وروح المبادرة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه عالمنا، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المشتركة والمبادرات الجديدة في مجالات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي".

وأضاف: "نؤكد من جديد دعمنا لاتفاقات إبراهيم وغيرها من ترتيبات السلام وتعزيز العلاقات مع إسرائيل. نرحب بالفرص الاقتصادية التي تنبع من هذه التطورات التاريخية، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وخاصة لتعزيز الاستثمار المستدام بين شركاء I2U2".

كما رحبوا بـ"المجموعات الجديدة الأخرى من البلدان، مثل منتدى النقب للتعاون الإقليمي، التي تعترف بالمساهمات الفريدة لكل دولة شريكة، بما في ذلك قدرة إسرائيل على العمل كمركز ابتكار يربط بين شركاء جدد ونصفي الكرة الأرضية للتصدي بشكل استراتيجي للتحديات الكبيرة جدًا لأي دولة بمفردها".

وركز اجتماع قادة I2U2 الافتتاحي اليوم على أزمة الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، كما ناقش طرقًا مبتكرة لضمان إنتاج أغذية أطول أجلاً وأكثر تنوعًا وأنظمة توصيل الأغذية التي يمكنها إدارة الصدمات الغذائية العالمية بشكل أفضل.

وتم تأسيس منتدى الـ I2U2 في شهر أكتوبر 2021، بمبادرة من وزراء الخارجية للدول الأربع آنذاك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز