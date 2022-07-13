العالم الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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هنأ العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج للعام الهجري الجاري 1443، فيما تعمل المملكة على تسهيل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقالت «الجوازات» في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج بكل يسر وسهولة. وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، نجاح تفويج الحجاج، حيث أنهى ضيوف الرحمن، أمس، نسكهم في ثالث أيام التشريق. بدورها، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي، حيث وفرت لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر من خلال تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

تهانٍ متواصلة

وهنأ شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج لهذا العام، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن. وقال الأزهر في بيان: «إن شيخ الأزهر أكد تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولة ويسر».

وثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ما قدمته السعودية، وما وفرته لكل ما يلزم لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم الإسلامي والعالم كله. كما هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام وزيادة عدد الحجاج إلى مليون حاج بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ وبما يحقق متطلبات سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر جائحة كورونا.

كما هنأت رابطة العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيدة بالأداء المتميز لخطة الحج التي تعاملت بكفاءتها المعهودة مع المخاطر القائمة لجائحة «كوفيد 19»، والتداعيات الناجمة عنها، مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج. وأكدت الرابطة في بيان لأمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن العالم الإسلامي ثمَّن عالياً التنظيم والنجاح الكبير لحج هذا العام.

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