قوافل الحجيج المتعجلين تودّع مكة المكرمة

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

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بدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة، بعد أن أدوا طواف الوداع.

وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بوضع خطة لطواف الوداع على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف ، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ، وتم تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين أمس بسهولة ويسر.

وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

حشود غفيرة

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال بقية الحجاج، غير المتعجلين في طواف الوداع، اليوم، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملؤها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع، ثم مغادرة مكة المكرمة.

ووضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الوكالات والإدارات التابعة لها خططاً لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط، وتيسيراً لحجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر الحج.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم حج 1443 هـ، موضحاً أن الرئاسة سخرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح موسم الحج، منوهاً بالجهود الكبيرة التي قدمها العاملون في الرئاسة، وجميع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالمسجد الحرام.

لا حوادث

وفي السياق ذاته أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح حج هذا العام. وقال: «يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية، دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد».

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

ومع انتهاء أيام التشريق اليوم الثلاثاء، يكون إجمالي الحجاج الذين استضافتهم المملكة العربية السعودية خلال 20 عاماً قد بلغ 40,921,874 حاجاً.

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