«مسام» تنتزع 838 لغماً في اليمن

المصدر: (الرياض ـ سبأنت)

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري من انتزاع 838 لغماً زرعها الحوثيون في مختلف المناطق، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 349 لغماً مضاداً للدبابات، و 483 ذخيرة غير متفجرة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزِعت منذ بداية مشروع «مسام» إلى 349 ألفاً و721 لغماً زرعها الحوثيون بعشوائية في العديد من المحافظات وراح ضحيتها مئات الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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