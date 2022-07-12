قرقاش: عودة مركزية الطاقة إلى النظام الدولي فرصة للازدهار الإقليمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عودة مركزية الطاقة إلى النظام الدولي فرصة لتعزيز علاقات إقليمية متجددة عبر تغليب الحوار والتعاون المشترك ونبذ العنف، وتوظيفها لصالح دول وشعوب المنطقة.

تغليب الحوار

وكتب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر تغريدة في حسابه على تويتر: «تعود مركزية الطاقة إلى النظام الدولي ومشاغله، وتعود معها أهمية منطقتنا في الحسابات الدولية، ولا شك أنها فرصة لتعزيز علاقات إقليمية متجددة قوامها الأمن والازدهار الإقليمي عبر تغليب الحوار والتعاون المشترك ونبذ العنف، عودة مركزية الطاقة لا بد من توظيفها لصالح دول وشعوب المنطقة».

تواصل وتعاون

وأضاف معاليه في تغريدة أخرى: «أحسنت العديد من دول المنطقة في تبنيها لأجندة الطاقة المتجددة مواكبة للثروة والتقنية النفطية، فلا يمكن أن نتأخر عن ركب المستقبل، كما أن تكثيف التواصل والتعاون الإقليمي وتخفيف التصعيد مؤشر مبشر للمستقبل، فمع عودة مركزية الطاقة إلى النظام الدولي لا بد أن نوظف هذه اللحظة المهمة».

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