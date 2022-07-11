الحجاج المتعجلون يغادرون مشعر منى اليوم

المصدر: أبوظبي-البيان - مكة المكرمة-وكالات

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يغادر حجاج بيت الله الحرام المتعجلون بعد زوال اليوم الاثنين مشعر منى بعدما استقبل ضيوف الرحمن أمس على صعيد منى أول أيام التشريق فيما هنأ معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة المملكة العربية السعودية على النجاح الكبير لموسم الحج.

والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو الله تعالى بما يشاء، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.

وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت).

طواف الوداع

وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائداً إلى بلده.

واستقبل حجاج بيت الله الحرام يوم أمس على صعيد منى أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مستبشرين شاكرين الله تعالى على ما أنعم به عليهم من أداء مناسك الحج. ورمى ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة بعد أن رموا أول من أمس جمرة العقبة الكبرى، تأسياً واتباعاً للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

لا حوادث

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة لحج هذا العام دون حصول أي حوادث بين قاصدي الحرمين الشريفين وبجودة وتميز كبيرين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن الخطة بمرحلتها الأولى، والتي ارتكزت على عدد من المحاور التشغيلية الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى المستويات، حققت أهدافها المرسومة.

نجاح كبير

إلى ذلك، هنأ معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المملكة العربية السعودية على النجاح الكبير لموسم الحج.وقال في تغريدة على «تويتر»: «نُهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة ومؤسسات على النجاح الكبير لموسم الحج والذي كان رغم الظروف الاستثنائية متميزاً في كافة تفاصيله وخاصة إجراءات سلامة وصحة الحجيج»، وأضاف: «السعودية كما هو عهدنا بها دائماً تسخر كل إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان».

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