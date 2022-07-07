بالفيديو.. سيول جارفة جراء العاصفة المطرية التي تشهدها سلطنة عمان

المصدر: البيان

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غمرت عدة مدن في سلطنة عمان سيول جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من السلطنة، منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جريان السيول في بعض الوديان في السلطنة عقب العواصف المطرية، التي أدت إلى وفاة شخص حتى الآن وجاري عمليات إنقاذ مستمرة للمحتجزين في المنازل ومجاري الأودية. كما أنقذ رجل حياة طفلين انجرفا في السيول في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية.

وبحسب موقع "طقس العرب" فإن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من السلطنة لسُحب مُمطرة خاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة، ومن المُتوقع أن تمتد الأمطار خلال الساعات القادمة لتشمل أجزاء من محافظات جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

ويُتوقع أن يستمر تدفق كميات من السُحب الركامية للمناطق الساحلية لبحر عُمان خلال الساعات المُقبلة، مع تنبيه من جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق خاصةً في أجزاء من العاصمة مسقط.

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