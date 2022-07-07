ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم استعداداً لبدء مناسك الحج

المصدر: مكة المكرمة - البيان

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أدى نحو مليون حاج، أمس، طواف القدوم قبيل يوم التروية الذي يبدأ اليوم الثامن من ذي الحجة، وذلك لبدء مناسك الحج للعام 1443هـ في مستهل رحلة إيمانية، تجري وسط إجراءات احترازية، فيما يعتبر موسم الحج هذا العام الأكبر منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال ضابط مسؤول في إدارة أمن الحج لـ «البيان»، إنّه ومنذ شروق شمس الأربعاء، تمّ استقبال الحجاج عبر محطات أجياد وباب الملك عبد العزيز والشبيكة، وتفويجهم عبر مسارات خاصة لكل محطة لأداء طواف القدوم وفق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأظهرت الصور التي تناقلتها محطات التلفزيون السعودية، الحجاج وهم يطوفون بالكعبة المشرفة. وأدى الحجاج، طواف القدوم مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، فيما حددت السلطات مسارات للطواف، مع وضع علامات لضمان حفاظ ضيوف الرحمن على هذه المسافات.

بدء مناسك

وتبدأ مناسك الحج، اليوم، بتوجه ضيوف الرحمن إلى صعيد منى اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقضاء يوم التروية، استعداداً لأداء الركن الأعظم الوقوف على صعيد عرفات غداً الجمعة، ثم يبيتون ليلتهم في مزدلفة التي تقع بين مشعري منى وعرفات.

ومع بزوغ فجر العاشر من ذي الحجة «أول أيام عيد الأضحى» يعود الحجاج مجدداً إلى مشعر منى والشروع في رمي جمرة العقبة الكبرى، والذبح للمتمتع والقارن، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. وعقب ذلك يقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويودع حجاج بيت الله الحرام المشاعر المقدسة بعد أن يكملوا مناسك حجهم بطواف الوداع إما في ثاني أيام التشريق للمتعجلين، أو آخر أيام التشريق لغير المتعجلين.

تطهير

إلى ذلك، أكّد مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في السعودية، حسن السويهري، أنه يتم تطهير المسجد الحرام 12 يومياً، مشيراً إلى استخدام أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات لتطهير المسجد، وذلك من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف السويهري: «التعقيم مستمر في المسجد الحرام بالتناغم مع فرق التطهير، وفرق التطهير متواجدة على مدار الـ24 ساعة ونستهلك يومياً أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات، لدينا أكثر من 1300 معدة وأداة لتطهير المسجد الحرام منها 11 روبوتاً ذكياً ومنها أجهزة التطهير المتطورة، وأكثر من 500 جهاز لتعقيم الأيادي وهناك مضخات تطهير يدوية وإلكترونية، 12 مرة يومياً يتم تعقيم المسجد الحرام بالكامل، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وقبل صلاة الضحى وقبل صلاة الليل، في مداخل المسجد الحرام يوجد معدات التعقيم لضيوف الرحمن، وفي صحن الطواف هناك فرق جوالة ميدانية، وأيضاً في المسعى، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن».

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