تطهير المسجد الحرام 12 مرة يومياً بأكثر من 70 ألف لتر من المعقمات

المصدر: د ب ا

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أكد مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في السعودية حسن السويهري، أنه يتم تطهير المسجد الحرام 12 يوميًا، مشيرًا إلى استخدام أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات لتطهير المسجد، وذلك من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وقال السويهري في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية مساء الأمس الثلاثاء:"التعقيم مستمر في المسجد الحرام بالتناغم مع فرق التطهير، وفرق التطهير متواجدة على مدار الـ24 ساعة ونستهلك يوميًا أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات".

وأضاف:"لدينا أكثر من 1300 معدة وأداة لتطهير المسجد الحرام منها 11 روبوت ذكي ومنها أيضًا أجهزة التطهير المتطورة، وأكثر من 500 جهاز لتعقيم الأيادي وهناك مضخات تطهير يدوية وإلكترونية".

وتابع: " 12 مرة يوميا يتم تعقيم المسجد الحرام بالكامل، قبل الصلاة وبعدة الصلاة، وقبل صلاة الضحى وقبل صلاة الليل".

وواصل:"في مداخل المسجد الحرام يوجد معدات التعقيم لضيوف الرحمن وفي صحن الطواف هناك فرق جوالة ميدانية وأيضًا في المسعى وذلك لخددمة ضيوف الرحمن".

وتشارك في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن الجهات المعنية بالحج كافة وفق خطط معدة مسبقًا، على أرقى المستويات.

وتستهدف محاور الخدمات المقدمة للحجيج البعد الأمني والصحي والتنظيمي، فضلًا عن خطط استباقية محكمة لمواجهة أي طارئ.

وتتميز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن الاستعانة بالتقنيات الحديثة،والتناغم والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.

ويشهد موسم الحج لهذا العام أيضًا، مشاركة فاعلة للشباب السعودي في إطار الأعمال التطوعية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن والتي تخضع أيضًا لانضباط تام.

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