الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في بوركينا فاسو

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا شمال بوركينا فاسو وشمالها الغربي، ونجم عنهما مقتل العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة بوركينا فاسو وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.

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